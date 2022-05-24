"Фестиваль авторской песни "Куликово поле" в 2022 году проводиться не будет. 28 мая в селе Монастырщино пройдет Фестиваль народных традиций "Былина", — говориться в сообщении.

В дирекции музея-заповедника "Интерфаксу" пояснили, что в нынешнем году принято решение провести только фестиваль "Былина", который последние два года проводился в онлайн-формате.

В прошлом году фестиваль авторской песни прошел в обычном формате с 28 по 30 мая, а в 2020 году он впервые проводился в онлайн-формате.

В рамках фестиваля проходят взрослый и детский музыкальные конкурсы, ретро-концерт и концерт-реквием, военная песня и поэтические дискуссии.

Взрослый конкурс определяет победителей в пяти номинациях — лучших авторов-исполнителей, исполнителей-солистов, ансамбли (в которых могут быть как дуэты, так и хоры), поэтов и коллективы, исполняющие военную песню.

Всероссийский фестиваль авторской песни "Куликово поле" проводится с 2001 года у слияния рек Дон и Непрядва, где в 1380 году состоялась битва.