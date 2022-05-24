"Пассажирский комплекс "Российских железных дорог" в 2022 г. планирует перевезти около 1,1 млрд человек", — сказал он.

Таким образом, исходя из данных о пассажиропотоке на сети РЖД, перевозки в этом году ожидаются примерно на 4,4% выше прошлогодних, но на 8,3% ниже, чем в доковидном 2019 г.

Согласно данным РЖД, за 2021 г. на сети компании было перевезено в общей сложности 1,053 млрд пассажиров (+20,8% к кризисному 2020 г. и -12,2% к доковидному 2019 г.), в том числе в пригородном сообщении — 961,4 млн человек (+19,5% и -11% соответственно), в дальнем следовании — 92 млн человек (+36,4% и -21%).

По итогам января-апреля 2022 г. на сети РЖД перевезено 331,1 млн пассажиров (+6,5% к 2021 г. и -7,9% к докризисному 2019 г.): в пригородном сообщении — 304,1 млн человек (+6% и -7,3% соответственно), в дальнем следовании — 27 млн человек (+12,6% и -14%).