Полотно будет экспонироваться на выставке "И мореплаватель, и плотник. Петр Великий в русской художественной культуре XVIII-XIX веков", которая откроется к 350-летию Петра I в Михайловском замке 8 июня.

"До этого большой реставрации этой картины не было никогда. И уже возникали опасения, можно ли ее показывать на выставках. В результате пяти месяцев работы, такой тихой, ежедневной, огромной работы, была проведена реставрация, благодаря которой открылась подлинная красота и тонкость нюансов живописи Айвазовского" — сказал генеральный директор Русского музея Владимир Гусев.

Как сообщила ведущий художник-реставратор Русского музея Ольга Клёнова, в процессе выяснилось, что холст имеет очень много прорывов, необходимо было заняться не только красочным слоем, но и основой.

Специалисты устранили деформации, удалили старые заплаты и въевшиеся загрязнения, укрепили красочный слой, расчистили от поздних записей и желтого лака. Авторский холст усилили дублированием. Все это позволило раскрыть первоначальный образ и колорит картины.

"Вся картина написана без синих красок. Это сажа, это белила, которые дают очень яркий синий, и этот яркий синий приходилось все время "гасить". Почти все живописные места идут с использованием красной киновари, она смягчает абсолютно всё. Конечно, было сначала очень сложно: казалось бы, синий очевиден, но нет, здесь картина без синих красок", — рассказала Клёнова.

Специально к будущей выставке над картиной работал отдел реставрации станковой масляной живописи Русского музея при поддержке ПАО "Газпром".

"Когда об этой работе будут говорить, конечно, будут всегда звучать два имени: Айвазовский и Петр I. А в истории картины обязательно останутся еще два имени: ведущий реставратор Русского музея Ольга Клёнова и заведующий отделом реставрации станковой живописи Марат Дашкин. И, наверное, история меня бы не простила, если бы я не упомянул и ПАО "Газпром", которое является постоянным партнером наших реставрационных проектов", — добавил Гусев.

Иван Айвазовский, будучи штатным живописцем Главного морского штаба, написал полотно в 1846 году вместе с другими батальными произведениями, посвященными событиям Северной войны со шведами.

Сюжет с Петром I на Красной Горке, как предполагается, он взял из "Походного журнала" 1710 года, где записано, что галеры и провиантские суда, направлявшиеся весной к осажденному русскими полками Выборгу, "1 мая ночевали на якоре возле Красной Горки", а Петр, управляя яхтой "Лизетта", нашел там укрытие ото льдов. Вскоре "великое несчастье случилось, провиантские суда и галеры едва не все отнесло льдом в большое море гораздо далеко". Айвазовский изобразил эпизод, когда Петр, спасая свой флот, разжигает на берегу костер, служащий маяком. Через неделю флот смог доставить провиант к Выборгу, а 10 мая началась выгрузка вооружений и войск в Выборгском заливе. Вскоре Выборг сдался. В том же году на берегу Финского залива начали устанавливать маяки.