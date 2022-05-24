"Я думаю, что надо просто понимать, что на какое-то время эти вещи (экспонаты из музейного фонда РФ) должны побыть дома. Может это самое главное, чтобы сегодня, это общая такая позиция с Минкультуры и МИД РФ, вещи побыли дома какое-то время, пока ситуация не успокоится. Потому что, мне кажется, что сегодня лучше принимать выставки, чем отправлять российские произведения искусства за рубеж, даже, может быть, в дружественные и нейтральные страны", — сказал Швыдкой.

По его словам, вернуться к тому, чтобы отдавать российские произведения искусства для экспонирования за рубежом можно, "когда ситуация будет более спокойной".

"Сегодня было бы целесообразнее работать на приём, тем более что очень много замечательных вещей. Другое дело, что есть пространство Содружества независимых государств, но я думаю, что речь (об отправке экспонатов), скорее всего, должна идти о 2023 годе", — добавил он.

4 апреля таможня Финляндии официально признала задержание картин из российских музеев из-за санкций ЕС. В Минкультуры РФ тогда сообщили, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии — "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии" (в экспозиции были работы из Государственного Эрмитажа, "Царского села", "Павловска" и "Гатчины") и "Форма бесконечности" (работы из Третьяковской галереи и Государственного музея Востока). Также среди задержанных картин были работы из Японии.

Швыдкой тогда сообщал "Интерфаксу" о том, что проблема с возвращением российских произведений искусства связана с бюрократическими процедурами, возникшими из-за санкций, и как только они будут проведены, экспонаты вернутся в Россию.

Экспонаты были возвращены в Россию 9 апреля.