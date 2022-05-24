Отмечается, что жители Марий Эл впервые за долгое время смогут доехать до курортов Черноморского побережья без пересадок.

Поезд будет курсировать между Адлером и Йошкар-Олой со 2 июля по 3 октября через день, уточняет ГЖД.

В состав поезда будут включены плацкартные и купейные вагоны, оборудованные системой кондиционирования.

Как сообщалось, до декабря прошлого года Йошкар-Ола была связана пассажирским железнодорожным сообщением только с Москвой. В декабре был введен маршрут Йошкар-Ола — Нижний Новгород — Санкт-Петербург, в марте этого года Йошкар-Ола — Владимир.