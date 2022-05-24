"Прошло уже первое совещание. Первый маршрут, который будет доработан, — это маршрут "Майкоп Евгения Шварца", созданный при поддержке фонда президентских инициатив. Решено, что он пройдет специальное утверждение, чтобы получить статус официального городского. И дополнительно в столице Адыгеи будут созданы еще два маршрута для туристов", — сказал Билимготов.

Он отметил, что один из них маршрутов будет включать исторические объекты старинного Майкопа, а другой — архитектурные достопримечательности города. Кроме того, будет представлен как пеший вариант, так и автомобильный. Таким образом, туристы смогут выбрать удобный для себя способ изучения города. Комитет планирует завершить разработку маршрутов и презентовать их руководству и общественности к середине июня.

"Для гидов и экскурсоводов будут сформированы специальные справки по каждому объекту и рекомендация по очередности их посещения, чтобы маршруты были выстроены логически. В разработке маршрутов участвуют представители мэрии города, разработчики маршрута "Майкоп Евгения Шварца", сотрудники Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Адыгеи и Адыгейского государственного университета", — добавил собеседник агентства.

Глава Адыгеи поручил также министерствам и ведомствам во взаимосвязи с маршрутами рассматривать и ремонт центральной улицы, создание зоны отдыха в городском парке, туристской территории Мэздах.

"Развивая туризм, мы делаем акцент не только на природные достопримечательности, но и на привлекательность городских территорий. Поэтому перед главами муниципалитетов стоит задача по благоустройству общественных территорий и озеленению населенных пунктов", — написал Кумпилов в своем телеграм-канале.