"При формировании программы ремонта мы уделяем особое внимание подъездам к социально-значимым объектам и местам притяжения жителей. В рамках этого ремонтного сезона запланировано обновить покрытие на девяти дорогах общей протяжённостью порядка 40 км. По этим дорогам можно проехать к более 20 туристическим местам Подмосковья", — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

Он отметил, что благодаря проведенному ремонту будет обеспечен комфортный проезд к общественным пространствам и туристическим комплексам более чем для 700 тыс. местных жителей и туристов.

Дороги отремонтируют в семи городских округах: Волоколамске, Истре, Коломне, Можайске, Одинцово, Подольске и Серпухове.

Ожидается, что улучшится транспортная доступность таких объектов, как Бородинское поле, музейный комплекс "Новый Иерусалим", скит патриарха Никона, Коломенский кремль, Приокско-Террасный заповедник, памятник "Героям — Панфиловцам", мемориальный комплекс "Бутово" и усадьба Большие Вязёмы.