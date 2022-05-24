При этом 77 мероприятий — это крупные фестивали, премьеры, спектакли. Самые масштабные из них пройдут в Воронеже 27, 28 мая и 4 июня.

Так, вечером 27 мая на площадке у театра кукол "Шут" состоится премьера интерактивного спектакля под открытым небом "Как Петр I флот строил". При этом дети будут там не только зрителями, но и полноправными участниками представления.

28 мая на площади Ленина начнется торжественная церемония открытия года Петра I. Там пройдет вручение первой именной стипендии Петра I, которую учредил для студентов воронежских вузов за особые успехи в учебе губернатор Александр Гусев.

Завершится церемония концертом, где выступит Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова. Также на площади пройдет выступление единственного в России коллектива волынщиков из Москвы.

Вечером на Адмиралтейской площади состоится премьера оперы "Виват, Россия!". Для масштабной постановки будет смонтирована новая сцена неподалеку от корабля "Гото Предестинация", который станет частью декорации. По завершении оперы горожан и гостей города ждет уникальное лазерное шоу.

Кроме того, 4 июня в Центральном парке продолжится празднование юбилея Петра. В частности, там будет обустроена "Петровская деревня", где посетители смогут увидеть быт и утварь того времени. В парке будут организованы фотозоны, представлены народные костюмы жителей Воронежской области и костюмы Петровской эпохи.

При Петре I Воронеж стал крупнейшим центром кораблестроения. На верфях воронежского адмиралтейства в 1696-1711 годах было построено более 200 кораблей для первого в истории России регулярного армейского флота. Среди них "Гото Предестинация", "Ластка", "Скорпион", "Сулица", "Черепаха", "Шпага". В городе Воронеже Петру I посвящена Адмиралтейская площадь, Петровская набережная, памятник Петру I, музей "Петровские корабли" и корабль-музей "Гото Предестинация".