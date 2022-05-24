"Из столицы Туркменистана в ОАЭ самолет будет отправляться каждый понедельник в 12:20 по местному времени. Рейсы в Казань будут выполняться из Ашхабада по средам в 14:55", — уточняется в сообщении.

Как ранее сообщалось, в начале мая на заседании правительства прозвучала информация, что в ближайшее время Туркменистан возобновит авиасообщение с ОАЭ и Германией. Полеты в ОАЭ и Германию будут осуществляться раз в неделю, как это было до пандемии.

Туркмения приостановила регулярное международное авиасообщение в марте 2020 года из-за пандемии. Изначально ограничения вводились на месяц, а затем продлевались несколько раз и действуют до настоящего времени.