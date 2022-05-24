"Бронирований очень много. Я думаю, что загрузка гостиниц уже приближается к 60-70% в разных сегментах. Пандемия изменила способ принятия решения нашими туристами. Все ждут до последнего момента, все хотят получить полную информацию", — сказал глава ведомства.

Он отметил, что летний туристический сезон удачно стартовал в Петербурге.

"Майские праздники, а потом 9 мая, конечно, сработали на наш город, на внимание к нашему городу. В майские праздники загрузка гостиниц была в среднем 76% — до 100% в разных сегментах. И вот это хороший старт", — сказал Корнеев.

Он считает, что День города, который пройдет в Петербурге в ближайшие выходные, будет способствовать увеличению туристического потока.

Ранее комитет по туризму сообщил, что в майские праздники Петербург посетили около 560 тыс. гостей.