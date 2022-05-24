Полеты по маршруту Казань — Сочи будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

С 24 мая авиакомпания открывает еженедельный рейс на курорт из Санкт-Петербурга. Полеты будут выполняться по вторникам.

С 26 мая откроется направление Екатеринбург — Сочи. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и субботам.

Отмечается, что авиакомпания продолжает выполнять ежедневные рейсы из Москвы в Сочи, а также открывает продажи билетов в летнем расписании из регионов России, которое будет действовать до конца октября. Так, 25 апреля, авиакомпания выполнила первый в летнем сезоне регулярный рейс в Сочи из Москвы (аэропорт "Внуково"). Полеты выполняются ежедневно на авиалайнерах Boeing 767-300 и продлятся до 29 октября.