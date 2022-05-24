"С 23 мая несущественные поездки в Бельгию из стран, не входящих в Евросоюз, разрешены. Тестирование путешественников по прибытии, а также 10-дневный карантин отменены. Также пассажирам больше не потребуется заполнять специальную анкету по коронавирусу, предъявлять сертификат вакцинации, справку о выздоровлении или ПЦР-тесты", — говорится в сообщении.

Как отмечает портал, нововведение не распространяется на лиц, путешествующих из стран с новыми штаммами.

В дополнение к правилам поездок Бельгия также отменила масочный режим в общественных местах, за исключением больниц, поликлиник и аптек.

Прямого авиасообщения между Бельгией и Россией нет, добраться можно с пересадкой в Стамбуле или Белграде. На ближайшие даты перелет в Брюссель со стыковкой в Турции обойдется в 75 тыс. рублей "туда-обратно" на человека без багажа.