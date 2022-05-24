"Когда закончится реставрация, точно не известно, но в любом случае она будет длительной", — добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, на ремонтно-восстановительные работы в храме министерство культуры РФ выделило ГМЗ целевую субсидию в размере 77,7 млн рублей. Предполагалось, что реставрация продлится около 2 лет.

Согласно летописным источникам, собор Рождества Богородицы построили в Великом Новгороде в 1119 году. В последний раз комплексная реставрация в храме проводилась после Великой Отечественной войны.