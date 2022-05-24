"Во время прохождения купального сезона на территории региона будет функционировать около 100 пляжей и 131 место отдыха у воды (с запретом купания). На сегодняшний день областными спасателями обследовано более 60 акваторий пляжей, в том числе более десяти детских", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к новому купальному сезону обучено более 40 новых работников спасательных постов на пляжах, подготовлены и укомплектованы оборудованием спецтехника и плавсредства.

В министерстве добавили, что 28 мая в "День безопасности на водных объектах" запланированы мероприятия по благоустройству и очистке пляжей силами заинтересованных организаций и с привлечением добровольцев. Кроме того, будет вестись работа по обучению граждан безопасному поведению на воде.

"До официального открытия купального сезона осталось чуть больше недели, поэтому необходимо приложить максимум усилий, чтобы закрыть все нерешенные вопросы. От этого напрямую зависит безопасность и благополучие жителей нашей области", — приводятся в сообщении слова замгубернатора Ростовской области Вадима Артемова.