"Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью", — говорится в информации на сайте суда.

Другие данные пока не опубликованы.

В ноябре 2021 года Росавиация выпустила приказ, который расширил перечень межрегиональных маршрутов, субсидируемых государством и регионами в рамках постановления правительства № 1242. "ЮТэйр", согласно материалам, требует признать этот приказ недействительным в части включения в него рейсов S7 из Новосибирска в Сургут (период выполнения — с 1 ноября по 31 декабря 2021 г.), рейсов Red Wings — из Сургута в Екатеринбург (с 15 ноября по 31 декабря 2021 г.), рейсов "ИрАэро" — из Сургута в Уфу (с 15 по 31 декабря 2021 г.).

Суд 27 апреля привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, министерство транспорта РФ.

Аэропорт Сургута является одним из базовых для "ЮТэйр". Перевозчик не только выполняет рейсы из этого аэропорта, но также контролирует его управляющую компанию с долей 56% (данные "ЮТэйр" на конец I полугодия 2021 г.).