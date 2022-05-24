"Сегодня высоких рисков новой волны наши ученые не видят, к осени — возможно", — заявила Попова в эфире радио "Комсомольская правда" во вторник.

При этом она указала на высокую готовность для борьбы с новой волной, на наличие необходимых тест-систем и призвала не забывать о вакцинации от COVID-19. "Важно проходить вакцинацию", — подчеркнула Попова.

Она добавила, что сегодня в мире пока не появился новый вариант коронавируса, который по своим характеристикам мог бы превзойти уже известные штаммы, при этом фиксируются изменения качеств ставшего наиболее распространенным вариантом омикрон.

"Совершенно очевидно сегодня, что каждая новая волна в мире была связана с тем геновариантом, с которым население страны не встречалось, и люди, переболевшие дельта-вариантом, потом заболевали омикроном. И каждая новая волна была связана с приходом нового варианта. На сегодняшний день фиксируются изменения внутри омикрона, ВА.1, ВА.2, ВА.4, ВА.5, но пока в мире нет нового варианта" COVID-19", — пояснила Попова.

По ее словам, риск заражения переболевших новым штаммом COVID-19 связан с тем, что при этом вирусе, в отличие от вируса оспы, у человека практически не вырабатывается так называемый перекрестный иммунитет.

"Мы говорили о том, что для вируса оспы есть перекрестный иммунитет разных вирусов, то вот для коронавируса этот перекрест не совсем очевиден", — сказала Попова.

По данным оперштаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил около 3,8 тыс. случаев, что стало минимальным значением с середины апреля 2020 года, госпитализированы за сутки более 2,4 тыс. человек, скончались 90 пациентов с COVID-19.