Отмечается, что "Студенческая весна" в 2022 году объединила 5 тыс. участников из 85 регионов страны. Конкурсанты выступали по десяти творческим направлениям, всего по программе было представлено 1327 конкурсных работ.

"Впервые Студвесна вышла за рамки закрытых сценических площадок — конкурсные выступления могли бесплатно посетить все жители и гости Самары. Кроме того, были организованы два "фестивальных городка" с разнообразными интерактивными, выставочными и образовательными зонами, ежедневно проходили выступления музыкальных и творческих коллективов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего за дни проведения Студвесны конкурсные площадки посетили более 120 тыс. жителей Самарской области.

"Мы задумывали этот фестиваль как общегородской праздник. Открытые площадки, открытый вход, два фестивальных городка. Это колоссальный драйв на улицах города. Все это было не только для гостей фестиваля, но прежде всего — ради жителей Самарской области", — цитирует пресс-служба слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Он отметил, что в орбиту Студвесны были вовлечены практически все жители региона. "Чтобы они могли зарядиться этой энергией, увидеть, как прекрасна наша страна, главное богатство которой — люди", — заключил Азаров.

Фестиваль за 30 лет своего существования проводился в 17 городах страны.

В этом году впервые для Студвесны были утверждены гимн и флаг фестиваля. Кроме того, участники посадили "Сад памяти", а также провели карнавал. На площади Куйбышева было организовано самое массовое танцевальное вращение.

Также к 30-летию Студвесны рядом со стадионом "Самара Арена" была установлена скульптурная композиция "Крылья Родины".