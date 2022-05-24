"У нас нет прямого пассажиропотока с Европой, но я хочу сказать, что наступает отпускное время, и шанс подхватить где-то (оспу) возрастает, и находясь на отдыхе, нужно понимать, что риски есть. Поэтому надо заботиться о своем здоровье", — сказала Попова во вторник в эфире радио "Комсомольская правда".

Она добавила, что на данный момент вирус стабилен и не отличается от тех вариантов, что были выявлены в Европе. Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора, в РФ несколько лет назад была зарегистрирована тест-система для обнаружения различных вирусов оспы. С ее помощью в течение нескольких часов может быть определено заболевание.

"Мы, конечно, работаем на упреждение, и это главная задача Роспотребнадзора и всех эпидемиологов. У нас ничего не случилось, но мы делаем все сейчас, чтобы дальше, если что-то случится, мы могли быстро локализовать", — пояснила Попова.

Она сообщила, что в России в настоящее время не зафиксированы случаи завоза оспы обезьян.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что "сегодня оснований для паники нет, нет оснований для какой-то супернастороженности".

"Все, что необходимо делать, сегодня в государстве делается, мы усилили санитарно- карантинный контроль, мы провели информационные и методические мероприятия, и сегодня проводим, и завтра будем проводить с нашими коллегами, медиками, врачами во всех субъектах РФ. Главное, чтобы была настороженность, чтобы доктор сразу мог предположить, что у человека, у которого есть определенные недомогания, может эта инфекция, важнее здесь эпидемиологический анамнез. Есть человек выезжал (в страны риска), то он должен предупредить доктора", — уточнила Попова.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о выявлении случаев заражения оспой обезьян. На сегодняшний день их зафиксировано 109. Пока не зафиксировано ни одного летального исхода. В топ-3 стан, где выявлено заболевание, вошли Португалия, Испания, Великобритания (от 21 до 30 случаев). Также зараженные выявлены в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швеции, Израиле и США.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы — тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.