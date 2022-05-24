"Обе выставки, коллекция Щукина и братьев Морозовых, в Париже были триумфом. Мы этот триумф продолжаем. Наша выставка будет в Манеже Малого Эрмитажа. И она будет посвящена взгляду Щукина на новое искусство. Эти картины появились в мировом искусстве благодаря ему. Он чувствовал искусство, не всегда понимая его", — отметил Пиотровский.

Полотна, хранящиеся в Эрмитаже и Музее изобразительных искусств имени Пушкина, впервые будут показаны в столь полном составе. На выставке впервые будет создана реконструкция оригинальной щукинской экспозиции в особняке коллекционера на Знаменке.

Выставка "Брат Иван. Коллекция Ивана и Михаила Морозовых" будет представлена в ГМИИ имени Пушкина 28 июня. Впервые объединенная коллекция будет показана в Москве.

"Это новый маршрут, который мы задумали с Эрмитажем. Нам хотелось, чтобы коллекции были показаны в Париже. Наши коллеги показали страстный подход к выставкам. Выставку, посвященную коллекции Щукина посетили 1 млн 250 тыс. человек. Успех был велик. Выставка братьев Морозовых собрала 1,3 млн, несмотря на пандемию. Сейчас мы открываем завершающие выставки на этом пути", — рассказала директор музея Марина Лошак.

Она подчеркнула важность того факта, что коллекция Щукина завершает свой путь в Эрмитаже. "Зритель увидит весь иконостас Гогена. Мы увидим разный взгляд на этих великий коллекционеров. Мы откроем выставку о братьях Морозовых на следующий день после эрмитажной. Она будет очень отличаться от эрмитажного варианта и того, который был в Париже. Мы с двух сторон опекаем произведения, собранные великими коллекционерами. Надеемся, что мы будем в балансе, когда мы так в нем нуждаемся", — добавила Лошак.

В начале мая экспонаты выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", которая проходила во Франции, вернулись в Россию, они доставлены в государственные музеи. На выставке в Париже были показаны 67 работ из фондов ГМИИ им. Пушкина, 65 — из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и два — из Русского музея.

Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, была открыта в фонде Louis Vuitton в Париже до 22 февраля. Из-за большого интереса к выставке ее продлили до 3 апреля.