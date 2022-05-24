Первый рейс из северной столицы в Новосибирск и обратно стартует 2 июня и будет выполняться с периодичностью три раза в неделю на самолетах Airbus A320neo.

Рейсы из Петербурга в Екатеринбург и обратно будут выполняться начиная с 10 июня каждый день, кроме понедельника.

Рейсы из Петербурга в Волгоград и обратно стартуют с 11 июня по вторникам, четвергам и субботам.

Перелёты по маршрутам Петербург-Екатеринбург и Петербург-Волгоград будут выполняться на самолётах Boeing-737-800 с экономическим классом обслуживания.

Также в рамках летнего расписания Smartavia будет летать из Петербурга в 13 российских городов: Архангельск, Казань, Калининград, Минеральные Воды, Мурманск, Ростов-на-Дону, Самару, Сочи, Тюмень, Пермь, Сыктывкар, Челябинск и Уфу.

Авиакомпания Smartavia базируется в Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве.