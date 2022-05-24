"Через неделю наступит календарное лето, традиционная пора отпусков. Многие наши граждане планируют провести время на море, поехать на курорты Краснодарского края или Крыма, кто-то на автомобиле, кто-то поездом или самолётом. На сегодняшний день целый ряд южных аэропортов временно закрыт. В результате вырос спрос на железнодорожные билеты. Я знаю, что РЖД уже запустили дополнительные поезда из центральной части страны на Чёрное море, и очень важно, чтобы в летний период пассажирское сообщение в этом направлении работало четко, стабильно, без сбоев и в нужном объеме. Судя по тому, что я вижу сейчас, уже не хватает там мощностей", — сказал Путин на совещании по развитию транспортного комплекса.

Он попросил профильных руководителей транспортной инфраструктуры обсудить этот вопрос на совещании.

Росавиация во вторник в 15-й раз продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 31 мая. Среди закрытых – аэропорты курортов Анапа, Геленджик и Симферополя. Туроператоры отмечают, что из-за отсутствия авиасообщения на майские праздники снизился турпоток на курорты, где закрыты аэропорты, особенно пострадал Крым.