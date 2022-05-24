"Метеоры" отправляются из центра Петербурга — от Румянцевского спуска на Университетской набережной, 17.

"Теплоходы курсируют между Петербургом и музеем по выходным и в праздничные дни, но в будущем планируется, что рейсы станут ежедневными", — говорится в сообщении.

Уточняется, что дорога до мемориального комплекса по воде занимает 1 час 20 минут. Пассажиры могут посмотреть экспозицию, трёхмерную панораму и выставку боевой техники, которая участвовала в прорыве блокады, а также посетить следующую точку водного маршрута — крепость Орешек, которая расположена в 10 минутах от диорамы.

Ранее сообщалось, что в новом летнем туристическом сезоне в Петербурге откроются новые водные маршруты: один из них связал Севкабель и Эрмитажную пристань, другой — Мытнинскую и Адмиралтейские набережные. Предполагается, что на "Метеорах" также можно будет посетить Петродворец с Кронштадтом за одну поездку.