"ДОМ.РФ 3 июня проведет торги по продаже бывшего детского курортного городка Юбилейный в Анапе", — говорится в сообщении.

По словам замдиректора подразделения продвижения и предоставления земельных участков ДОМ.РФ Руслана Манаенкова-Вагнера, данный городок имеет прямой выход к песчаному пляжу и хорошую транспортную доступность.

"С учетом роста спроса на внутренний туризм и дефицита качественных курортов на черноморском побережье, у победителя торгов будут все предпосылки для строительства здесь современного туристического комплекса. В помощь инвестору — все механизмы ДОМ.РФ", — отметил Манаенков-Вагнер в ходе роад-шоу в Краснодаре.

Замглавы администрации Краснодарского края Александр Руппель пояснил, что регион принимает ежегодно 17 млн туристов.

"Увеличить турпоток без появления новых качественных объектов размещения невозможно. Поэтому мы приветствуем усилия ДОМ.РФ по реализации подобных объектов. Они всегда будут востребованы в крае. Уже сейчас в регионе реализуется 23 крупных инвестпроекта по созданию новых санаторно-курортных комплексов на общую сумму более 106 млрд рублей. Еще полтора года назад объем инвестиций в эту сферу составлял около 20 млрд рублей", — заявил Руппель.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется используемым неэффективно или не по назначению объектам.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в торгах принимаются до 30 мая. Начальная цена лота составляет 479,3 млн рублей.

Юбилейный расположен по адресу: Пионерский проспект, 171. В его состав входят участок на первой береговой линии площадью 10,07 га и 50 нежилых зданий. До 2020 года объект находился в ведении Минобороны РФ, затем решением правкомиссии агентские полномочия в отношении неиспользуемого федерального имущества передали ДОМ.РФ.