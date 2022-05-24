"Невский экспресс" будет курсировать по маршруту четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Поезд будет отправляться с Московского вокзала Петербурга в 06:50 (прибытие в Москву в 10:52), а с Ленинградского вокзала Москвы — в 19:40 (прибытие в Петербург в 23:44).

"Невский экспресс" перестал ходить по маршруту Петербург-Москва с августа 2021 года в связи с капремонтом, в ходе которого в поезде заменили импортные комплектующие на отечественные, окна и двери, обивку кресел и другие узлы и детали.

Поезд вернулся в расписание в конце апреля 2022 года и курсировал в период майских праздников.