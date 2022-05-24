"Глава Минздрава Австрии Йоханнес Раух и министр по вопросам ЕС и конституции Австрии Каролин Эдтштадлер объявили о приостановке с 1 июня требования обязательной вакцинации и ношения масок FFP2 в общественных местах и магазинах до конца августа", — пишет издание.

Как отмечает газета, число заражений коронавирусом значительно снизилось, но пандемия еще не закончилась, и осенью могут появиться новые штаммы, поэтому власти предполагают возвращение антиковидных ограничений.

Австрия 16 мая сняла все связанные с коронавирусом ограничения для иностранных туристов: при въезде им больше не нужно предъявлять сертификат вакцинации, справку о перенесенной болезни или тест.

Прямого авиасообщения с Австрией, как и с большинством других европейских стран, сейчас нет. Добраться до столицы Вены можно с пересадкой в Ереване или Стамбуле.