"Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу", — сообщила во вторник пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю.

Речь идет об инциденте, произошедшем в сентябре 2021 года: 22-летняя жительница Краснодара, держа на руках годовалого ребенка, подошла близко к клетке с тигром, зверь откусил ее сыну часть пальца. Медикам пришлось ампутировать палец.

Зубков является фигурантам дела, открытого по п. "б" ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они предназначены для детей в возрасте до шести лет).

"Безусловно, оценку случаю дадут правоохранительные органы, следствие. В свою очередь руководство парка считает, что происшествие было возможно исключительно при грубом несоблюдении мер личной безопасности, прежде всего, сопровождающими взрослыми, поскольку несовершеннолетние не несут за себя ответственности", — заявлял Зубков в видео, размещенном у него на канале в YouTube.

"Имеется заключение экспертов на этот вольер о полном соответствии ГОСТам и нормам", — утверждал он.

"Тайган" — парк львов, тигров, жирафов, слонов и других зверей. Бизнесмен Зубков основал его в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма. Предприниматель владеет также зоопарком "Сказка" в Ялте.