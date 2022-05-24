"Выставка закончилась в срок, и точно так же вовремя, согласно изначальным договорённостям, хранители проверили и приняли предметы из нашей коллекции, а затем успешно привезли их обратно в музей. Экспонаты вернулись в том же состоянии сохранности, в котором они были до сдачи, и спустя почти полгода заняли свое место в ряду других шедевров фирмы Фаберже", — сообщила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, которую процитировала во вторник пресс-служба музея.

Произведения фирмы Карла Фаберже, среди которых императорские пасхальные яйца "Московский Кремль", "Александровский дворец" и "300-летие дома Романовых", выставлены в витрине зала "Русское ювелирное искусство XVII-начала XX века" в Оружейной палате.

Выставка "Фаберже в Лондоне. От романтики до революции", проходившая в музее Виктории и Альберта в Лондоне, завершила работу 8 мая. В экспозиции было представлено 250 произведений из государственных и частных коллекций, в том числе, шесть изделий фирмы Фаберже из музеев Кремля.

О возвращении экспонатов в Россию 20 мая сообщила глава Минкультуры Рф Ольга Любимова.