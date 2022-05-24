"Участники "Дня без турникетов" смогут посетить порядка 100 площадок, четырнадцать из которых впервые присоединятся к акции. Так, посетителей будет ждать мастерская дополнительного образования для детей, где ребятам расскажут про современные технологии. Еще гостей примут Центральный московский ипподром, столичные музеи и технопарки", — сообщила Сергунина, слова которой привели на сайте столичной мэрии.

Уточняется, что часть событий посвятят Дню предпринимателя, который отмечается на этой неделе. Акция пройдет с 26 по 28 мая.

Так, впервые в акции примет творческая мастерская наукоемких технологий для детей — молодежная компания дополнительного образования по робототехнике, программированию, схемотехнике и 3D-технологиям. На другой новой площадке для гостей пройдет интерактивный урок о видеоблогинге, перспективах и сложностях входа в профессию. Также покажут оборудование студии и процесс съемки ролика. Похожая программа ждет посетителей компании по производству медиаконтента. Им покажут гримерную, пультовую, аппаратную.

Любителей активного отдыха ждет экскурсия по Центру конноспортивного образования в "Сокольниках". Участники смогут узнать больше о лошадях и об уходе за ними.

Следующие акции запланированы на 22-24 сентября и 8-10 декабря.