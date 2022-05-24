Как сообщил в ходе заседания первый заместитель председателя правительства — министр финансов Кузбасса Игорь Малахов, законом предусмотрено снижение налоговой ставки с 6% до 4%, если объектом налогообложения являются доходы, либо снижение ставки с 15% до 10%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

По словам Малахова, льгота предоставляется на период 2022-2026 годов и адресована "субъектам туристской индустрии в Кузбассе, заключившим (с властями региона — ИФ) соглашение о реализации мер по поддержке приоритетных направлений развития внутреннего и выездного туризма в Кузбассе".

Выпадающие доходы от введения данной льготы прогнозируются в размере 20 млн рублей ежегодно, но, как ожидается, они "будут компенсированы дополнительными поступлениями в результате развития бизнеса от налогоплательщиков, осуществляющих перевозку пассажиров фуникулёрами, (предоставляющих — ИФ) гостиничные и туристические услуги, услуги общественного питания, прокат и аренду инвентаря на территории спортивно-туристического комплекса "Шерегеш".

Малахов также пояснил, что соглашение будет заключаться с министерством туризма и молодёжной политики Кузбасса на основании "открытого и прозрачного" конкурсного отбора, порядок которого сейчас проходит согласование. Согласно продемонстрированной презентации, участниками отбора могут быть юрлица и индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшиеся не позднее чем за 1 год до подачи заявки на участие в отборе; не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, в их отношении не должно быть введено процедур банкротства.

Кроме того, учредителями участников отбора не должны быть госорганы, органы местного самоуправления либо публично-правовые образования. У участника отбора не должно быть неурегулированной просроченной задолженности по ранее предоставленной господдержке, а также налогам, сборам и другим обязательным платежам в налоговую систему РФ.

Соответствующие условия конкурсного отбора зафиксированы изменениями в региональный закон "О развитии внутреннего и въездного туризма", также принятыми во вторник.