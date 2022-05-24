Как сообщает пресс-служба музея, в постоянную экспозицию о Бродском только на один месяц добавлены уникальные материалы из фондов Музея. Десятки подлинных документов раскрывают драму поэта — "невстречу" с родителями после вынужденного отъезда в эмиграцию 4 июня 1972 года.

"Спустя 50 лет мы можем проследить историю безуспешных попыток Бродского вывезти семью: Александр Иванович Бродский и Мария Моисеевна Вольперт на все запросы неизменно получали отказ. Заявления в ОВИР, письма чиновникам, вызовы из-за границы, визовые анкеты — эти документы являются красноречивыми свидетельствами жизни Иосифа Бродского и историческим источником", — отмечают в музее.

Часть материалов будет представлена публике впервые.

Также во вторник, 24 мая, в 82-й день рождения Иосифа Бродского, в 18.30 в Большом зале Музея Анны Ахматовой вновь соберутся его друзья. Михаил Мильчик и Яков Гордин вспомнят об отъезде Бродского в эмиграцию и днях рождения поэта, которые проходили в "Полутора комнатах" уже в его отсутствие. Помогут представить эти события известные фотографии Мильчика, которые будут рассмотрены с комментариями гостей.