"Многие уже успели познакомиться с проектом во время новогодних праздников — в формате молодежного творческого фестиваля в "Манеже". Он представлял собой город будущего, где дети и ребята постарше участвовали в тематических программах, посвященных искусству, архитектуре, спорту, моде и гастрономии. Интерактивная выставка оказалась настолько популярной, что ей решили предоставить постоянную площадку. Теперь она располагается в павильоне "Космос" на ВДНХ", — сказала Сергунина, слова которой привели в департаменте культуры Москвы.

Она уточнила, что площадка выставки разделена на два пространства: постоянную экспозицию с футуристическими инсталляциями и лабораторию, где будут проходить воркшопы, мастер-классы, лекции и встречи с представителями творческих профессий.

В экспозицию вошли познавательные инсталляции, такие как "Дерево памяти" со световыми и визуальными импульсами, которые реагируют на касание. Еще одна инсталляция позволит перенестись в комикс и стать его главным героем. Также на выставке можно поучаствовать в танцевальных батлах, турнире по аркадным играм и побывать в разных локациях с помощью VR-технологий.