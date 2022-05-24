"Лидерами по посещаемости стали следующие площадки: Музей истории Екатеринбурга — 8 тыс. 87 посещений, креативный кластер "Л52" — 3 тыс. 647 посещений, культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал" — 2 тыс. 758 посещений", — говорится в сообщении.

Кроме того, порядка 2,5 тысяч человек посетили Музей истории камнерезного и ювелирного искусства и Музейный комплекс УГМК в Верхней Пышме.

"Площадки по всему городу и за его пределами до двух часов ночи принимали посетителей, для которых не стало преградой понижение температуры воздуха до плюс трех градусов, ветер и дождь. Всего посетителями "Ночи музеев в Екатеринбурге" в этом году стали 75 тысяч человек", — сообщили организаторы проекта.

На площадках "Ночи музеев" в городе провели более 1,2 тысяч экскурсий, на детской программе побывали более 19,3 тыс. посетителей.

В этом году "Ночь музеев" приурочена к Году культурного наследия России, а также к Году Мамина-Сибиряка, объявленному в Свердловской области.

В Екатеринбурге акция прошла в 16-й раз, для посетителей были доступны 134 площадки. В этом году участие в акции приняли все пять муниципальных музеев, Екатеринбургский зоопарк, госучреждения культуры региона, крупнейшие вузы, школы, ведомственные и частные музеи, галереи. Проект организует управление культуры горадминистрации, курирует мэрия Екатеринбурга.

"Эрмитаж-Урал" открылся в июле 2021 года. Центр размещен в двух зданиях в центре Екатеринбурга. В одном из них предполагается размещение экспозиций, в другом — реставрационных мастерских, фондохранилища и классов для лекций.