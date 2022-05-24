"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 31 мая 2022 года, 3:45 мск. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", — сообщила представитель ведомства журналистам.

В ведомстве добавили, что остальные аэропорты страны работают штатно.

Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине.

Как сообщалось, правительство РФ выделило еще более 1,5 млрд руб. на компенсацию расходов аэропортов юга и центральной части страны, закрытых из-за событий на Украине.

Ранее региональное отделение Российского союза туриндустрии (РСТ) и "Туристический альянс Крыма" обратились в правительства полуострова и России с просьбой принять экстренные меры для поддержки курортного сезона, так как транспортные проблемы привели к падению спроса. По информации Крымского отделения РСТ, продажи отелей на лето упали в пять раз: в прошлом году в это время гостиницы на июнь были забронированы на 80%, а на июль-август на 90%. Сейчас бронирования на июнь не превышают 10-20%, а на июль-август – 20-30%.