Согласно статистике Минтуризма, всего в январе-апреле 2022 года Турцию посетили 8,9 млн туристов, из них 7,45 млн – иностранцы и 1,4 млн — турецкие граждане, проживающие в других странах. Число путешественников, прибывших в страну из-за рубежа, выросло на 172,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Лидером иностранного турпотока в Турцию в январе-апреле стала Германия (813,7 тыс.), на втором месте Болгария (679,4 тыс.), замыкает тройку Иран (654,6 тыс.). Россия заняла четвертое место (490,9 тыс.), замыкает топ-5 Великобритания (406,5 тыс.).



Турпоток в Турцию в апреле также вырос: страну посетили 2,6 млн иностранных гостей, это на 225,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда Россия сократила полеты на фоне резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в Турции.



Наибольшее число путешественников приехали в апреле из Германии (395,4 тыс.), на втором месте – Болгария (270,9 тыс.), за ней – Великобритания (225,3 тыс.). Четвертое и пятое места заняли Иран и Россия – 152,4 тыс. и 130,1 тыс. соответственно.



Чаще всего иностранные туристы в январе-апреле путешествовали в Стамбул (3,88 млн, доля 51,9% от общего турпотока), провинции Анталья (1,1 млн, доля 14,9%), Эдирне (965,4 тыс., 12,9%), Артвин (272,6 тыс., 3,65%) и Измир (177,7 тыс., 2,4%).