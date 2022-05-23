"Он поможет отдыхающим планировать отпуск сразу в двух регионах — Республике Крым и Краснодарском крае, а также свяжет Симферополь с Сочи — ближайшим городом юга России, где не действуют ограничения на работу аэропортов", — говорится в информации ГСЭ.

Продажа билетов откроется 24 мая.

В первый рейс из столицы Крыма состав отправится 1 июня, из Адлера — 2 июня.

Поезд, в котором максимум будет 16 вагонов, будет ходить через день.

"Поезд будет отправляться из Симферополя в 16:50 и прибывать в Адлер на следующий день в 12:55", — отмечает ж/д перевозчик.

Как сообщалось, аэропорт "Симферополь" — среди 11 авиаузлов юга и центральной части России, куда полеты приостановлены с 24 февраля, дня начала специальной военной операции на Украине. Росавиация 18 мая в 14-й раз продлила свой запрет, теперь до 25 мая. В Крым можно добраться на поезде, автобусе или автомобиле.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.