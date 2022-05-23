Также на Moscow Jazz Festival, который будет посвящен 109-летию российского джаза, выступят известные российские музыканты Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Евгений Маргулис, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков и Алексей Чумаков, Олег Аккуратов, Fantine, Трио Даниила Крамера, Zventa Sventana, Мариам Мерабова и многие другие.

Концерты открытия и закрытия фестиваля пройдут на сцене зала "Зарядье", а в саду "Эрмитаж", парках "Зарядье" и "Музеон", Новопушкинском сквере и на ВДНХ выступят именитые музыканты и молодежные джаз-коллективы, отобранные по итогам Всероссийского конкурса. На открытых сценах выступят более 700 артистов из 27 российских регионов.