Бренд больше не будет представлен на российском рынке, говорится в сообщении Starbucks.

При этом компания продолжит оказывать поддержку 2 тыс. сотрудникам в РФ, включая выплаты в течение шести месяцев и помощь с трудоустройством.

В марте Starbucks остановила бизнес в РФ, в том числе отгрузки продукции в страну, в также договорилась с лицензионным партнером о приостановке работы кофеен.

В РФ сеть Starbucks объединяет 130 кофеен, которыми управляет партнер компании (оператор российской сети — ООО "Кофе Сирена"). Первая кофейня Starbucks в России была открыта в 2007 году.

Компания была основана в Сиэтле в 1971 году. Сеть Starbucks объединяет более 32 тыс. торговых точек в 75 странах мира.

На прошлой неделе корпорация McDonald’s объявила о прекращении работы бренда на территории России и планах продать свой бизнес в стране.