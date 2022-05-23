"Курорт перешел в летний режим работы, открылась экотропа романтиков, доступен подъем к смотровой площадке на канатной дороге Млечный путь, снова можно взять в прокат велосипеды, готовится к открытию веревочный парк. Также можно отправиться в горный поход, в сплав по реке Большой Зеленчук, на конную прогулку, в джип-тур или на экскурсию", — говорится в сообщении.

Пешеходный туризм — главное предложение курорта с мая по ноябрь.

Горные походы можно сочетать с джип-турами, экскурсиями по достопримечательностям, конными прогулками и рафтингом.

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В туристических деревнях курорта — Романтик и Лунная Поляна — действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, сеть подъемников, системы искусственного снегообразования.