"На восьми объектах состоятся уникальные экскурсии, которые проведут сотрудники тех учреждений и познакомят участников проекта с историей этих памятников и с той деятельностью, которая сейчас в них происходит", — сказал он на пресс-конференции в "Интерфаксе" в понедельник.

Мероприятия пройдут в рамках проекта "Открытый город".

В программе запланированы посещение Дома Кочневой, Театра эстрады им. Райкина, Камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ опера", Театра Ленсовета, недавно отреставрированной Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского, Театрального музея, а также Санкт-Петербургской музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова.

В свою очередь зампредседателя городского комитета по культуре Антон Александров отметил, что в этом году впервые пройдет экскурсия в музыкальную школу имени Римского-Корсакова.

"Зрители могут ознакомиться с историей городской Думы и представительством "Могучей кучки" в этом здании и с самой школой", — добавил он.

Говоря о театрах, принимающих участие в акции, Александров отметил, что каждый из них заявил экскурсии.

"То есть зрители увидят театр изнутри: начиная от парадно лестницы, заканчивая каждым закутком. В каждом театре предполагается выход на сцену. Будет говориться не только об истории театра, но и о театральных принципах", — пояснил он.

Например, в Театре комедии им. Акимова в рамках экскурсии у посетителей появится возможность стать свидетелями разных эпох жизни здания, построенного по проекту архитектора Барановского в 1903 году и ставшего парадным лицом торговой империи купцов Елисеевых.

Гости Театра эстрады им. Райкина проследят историю театрального здания от "комедиантского дома из досок" до каменного здания самого популярного заведения предреволюционного Петербурга, а в театре "Санктъ-Петербургъ опера" смогут насладиться красивейшими интерьерами особняка барона фон Дервиза, включая Мавританскую гостиную с позолоченным орнаментом, Красную гостиную — образец итальянского ренессанса, Зимний сад в виде причудливого грота.

Участники экскурсии "Театр имени Ленсовета: вчера и сегодня" услышат рассказ об истории здания — особняка XIX века Корсаковых-Голицыных.

Как отметил Иванов, ожидается, что всего за три дня "Культурный променад" соберет более 100 посетителей.

Кроме того, на пресс-конференции зампредседателя петербургского отделения ВООПИиК сообщил о ходе воссоздания горельефа Мефистофеля, который в 2015 году сбили с фасада здания на Лахтинской улице. По его словам, , после передачи остатков изображения в центр, Союз экспертов Северо-Запада провел 3D-сканирование всех разрозненных элементов, которые объединили все части в единую карту.

"Мы планируем реэкспозицию на Захарьевской, 14 (Петербургский центр сохранения культурного наследия имени академика Б.Б. Пиотровского — ИФ) и планируем включить горельеф Мефистофеля в одном из залов новой экспозиции. Я думаю, что часть этого горельефа будет распечатана на 3D-принетере, а часть тех подлинных элементов, которые сохранились, займут свое место на нашей стене", — заключил Иванов.

"Открытый город" — городской культурно-просветительский проект, в рамках которого с 2016 года проходят бесплатные экскурсии, лекции и квесты по объектам культурного наследия, недоступным для массового посещения. Проект реализуется петербургским отделением ВООПИиК совместно с КГИОП а средства субсидии из бюджета Санкт-Петербурга.

Всего в рамках проекта запланировано проведение порядка 1,5 тыс. мероприятий на более 200 объектах культурного наследия. Как отметил Иванов, участников ждут популярные экскурсии прошлых сезонов, лекции, новые экскурсии и квесты, велосипедные маршруты и самокатные экскурсии.