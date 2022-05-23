"В Екатеринбурге канатно-транспортную инфраструктуру расширяет комплекс "Уктус", находящийся в горах над долиной реки Исеть. В зимнее время здесь работают четыре горнолыжные трассы. Для удобства лыжников, сноубордистов и других гостей комплекса к ним подведут новую пассажирскую подвесную канатную дорогу с двухместными креслами", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам экспертизы проектно-сметной документации. Ранее проектная организация оперативно устранила все замечания экспертов ведомства.

Канатная дорога пройдет параллельно — на расстоянии 12 м — от действующей пассажирской буксировочной канатной дороги. В составе объекта предусмотрены опоры, нижняя и верхняя станции — в зоне выката и в зоне старта горнолыжных трасс соответственно, операторская и здание приводной станции.

Уточняется, что длина канатной дороги по склону составит 597,6 м, пропускная способность — до 570 человек в час. Необходимое для нее оборудование разработано и поставлено комплектно французской фирмой POMA.