"По состоянию на 23 мая в РФ не выявлены случаи инфицирования оспой обезьян. Чтобы не допустить завоза этого заболевания на территорию России, Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе. Ситуация находится на постоянном контроле службы", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается "как низкая в связи с ограничением авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи указанного заболевания".

В ведомстве отметили, что ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, "поскольку все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет".

"Благодаря ранее проводившейся массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян", — добавили в сообщении.

Чтобы не заболеть, как отметили в ведомстве, гражданам, посещающим эндемичные страны, следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности, с грызунами и приматами.

"Особую бдительность следует проявлять тем, кто прибыл в Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Камерун, Центральноафриканскую Республику, Нигерию, Кот-д'Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан. Во время пребывания в этих странах также рекомендуется употреблять в пищу только тщательно приготовленные продукты животного происхождения", — говорится в сообщении.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире с 13 по 21 мая были выявлены 92 случая заражения оспой обезьян.

Еще у 28 человек есть подозрение на заболевание. Пока не зафиксировано ни одного летального исхода. В топ-3 стан, где выявлено заболевание, вошли Португалия, Испания, Великобритания (от 21 до 30 случаев). Также зараженные выявлены в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швеции, Израиле и США.