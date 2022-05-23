"В акции "Ночь музеев" приняли участие более 42,5 тыс. жителей Подмосковья, это почти на 30% больше, чем в прошлом году. Рекордсменом стал музей-заповедник П.И. Чайковского, который посетили более 5 тыс. человек", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что в рамках "Ночи музеев" жители и гости Подмосковья побывали на экскурсиях и мастер-классах, поучаствовали в викторинах и квестах.

Всего в рамках акции можно было посетить свыше 100 музеев Подмосковья.

Каклюгина отметила, что в числе самых посещаемых площадок — историко-художественный музей "Новый Иерусалим", музей-заповедник А.С. Пушкина, Сергиево-Посадский музей-заповедник.