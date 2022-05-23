"Сейчас нам предстоит очень серьёзный, сложный процесс, нам необходимо найти средства для изготовления специальной капсулы с антибликовым, антивандальным пуленепробиваемым стеклом такого размера (как полотно — ИФ). Сейчас это достаточно сложный процесс, потому что здесь мы не можем пойти по пути импортозамещения, это стекло производится лишь в Италии и Японии", — сказала Трегулова на пресс-конференции в понедельник.

"Мы очень надеемся, что в ближайшее время будет запущен процесс (...) мы сможем с помощью тех, кто поможет нам, вернуть картину в экспозицию, представить ее обратно зрителям", — подчеркнула она.

Как уточнила главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова, после представления картины журналистам она будет перемещена в депозитарий галереи.

19 мая в Третьяковской галерее объявили об окончании реставрации картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Она возвращена в постоянную экспозицию галереи в Лаврушинском переулке.

Картину Репина серьезно повредил в Третьяковской галерее 25 мая 2018 года приехавший из Воронежской области 37-летний Игорь Подпорин. Он разбил металлическим ограждением стекло картины и повредил полотно. Холст оказался разодран в трёх местах, пострадала авторская рама.

Свой поступок Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине всё ложь". В конце апреля 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима.

В начале апреля 2019 года Третьяковская галерея приступила к первому этапу реставрации. Картину было решено "передублировать" на другой холст. Для реставрации была создана специальная мастерская.

Картина была написана Репиным в 1883-1885 годы. Она была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.

Более 100 лет назад картина уже подвергалась нападению. 16 января 1913 года картина пострадала от трёх ударов ножом, которые нанёс 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, после чего лица изображённых художнику пришлось воссоздавать фактически заново. В реставрации участвовал и сам Репин, и попечитель Третьяковской галереи, художник Игорь Грабарь.

После покушения на картину в 1913 году она находилась под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранилась под стеклом. С момента приобретения картина "Иван Грозный и сын его Иван" была постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдавалась на выставки.