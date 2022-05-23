Цена продажи объекта — 500 млн рублей. Площадь земельного участка составляет 3,7 га. Комплекс состоит из двух зданий 1,5 кв. метров и 5,2 кв. метров, соответственно.

В объявлении говорится, что гостиничный комплекс с земельным участком расположен в экологически чистом районе на первой линии Волги. У него есть прямой выход к воде.

В объявлении сообщается и адрес комплекса, по данным из открытых источников, по такому адресу расположены корпуса санатория им. Чкалова.

Ранее сообщалось, что в мае появилось объявление о продаже в Самаре за 350 млн рублей действующего бизнеса — крупного туристического комплекса парк-отеля "Дубрава".