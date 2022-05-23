Министр культуры региона Олег Беркович сообщил на пресс-конференции в понедельник, что мероприятие, в частности, пройдет в разных форматах на нескольких площадках в популярных местах города.

Так, в День России и в день Нижнего Новгорода — 20 августа — состоятся концерты на площади Минина и Пожарского.

На городских набережных в рамках "Столица закатов. Соло на закате" по выходным запланированы выступления уличных музыкантов на фоне заката, перформансы от художников и уличные спектакли.

В сквере Свердлова в центре города пройдут диджей-сеты и гастрономические акции, а в Александровском саду планируется серия мероприятий под названием "Столица закатов. Ракушка": на открытой сцене по субботам будет звучать акустическая и инди-музыка, а по воскресеньям здесь планируют проводить концерты классической музыки.

Ночные акции планируется проводить в новом кластере на Красной слободе, где с 3 июня стартует "Столица закатов. После заката". Также несколько раз за лето в Губернаторском саду в Нижегородском кремле пройдет "Столица закатов. Джаз". Кроме того, на улицах Рождественская и Кожевенная запланировано проведение гастрономических акций.

Ранее сообщалось, что в 2021 году, когда отмечалось 800-летие Нижнего Новгорода, в рамках фестиваля "Столица закатов" каждую субботу на Нижневолжской набережной — популярном месте прогулок местных жителей и туристов — организовывались концерты различных артистов, которые завершались фейерверками.