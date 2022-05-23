"По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за предоставление туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, собственную проверку проводит следственное управление СК РФ по КБР.

Накануне четверо туристов, находившихся на восточной вершине горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, запросили помощь спасателей в спуске с горы. На место вышли 11 спасателей МЧС России. Во время спуска спасателей и туристов с горы погода резко ухудшилась. Работу спасателей в горах осложняли пурга, шквалистый ветер, температура воздуха 30 градусов ниже ноля. После того, как со спасателями была потеряна связь, на помощь к ним вышли еще 14 сотрудников МЧС.

К настоящему времени эвакуация группы спасателей и туристов, застрявших на Эльбрусе из-за непогоды, завершена. Пострадавших нет. Группу спустили на базу МЧС в Терсколе.

В ряде СМИ сообщалось, что помощь потребовалась туристам из Москвы.