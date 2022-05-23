"Аэрофлот" выбрал туроператора на заключение соглашения по продаже услуг авиаперевозки, включенных в состав туристических пакетов. По результатам проведенной процедуры запроса цен победило коммерческое предложение туроператора "Библио-Глобус". Стороны договорились о продаже и оказании услуг по перевозке на регулярных, а также отдельных чартерных рейсах "Аэрофлота" по целому ряду международных и внутрироссийских направлений повышенного туристического спроса", — говорится в сообщении.

Как отметили в авиакомпании, прежде всего, речь идет о рейсах в Мале (Мальдивы), Коломбо (Шри-Ланка), Анталью (Турция), а также по 10 внутрироссийским маршрутам, связывающим Сочи с региональными центрами, Москвой и Санкт-Петербургом.

По словам генерального директора "Аэрофлота" Сергея Александровского, перевозчик рассматривает разные подходы к стимулированию потребительского спроса россиян на туристический продукт.

В свою очередь, глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что подобные партнерства, приобретают особенное значение в период временно ограниченного авиасообщения по ряду направлений.

"Важно, что объявленная в рамках соглашения перевозка захватывает не только столицу, но и другие регионы России, например, Нижегородскую, Омскую, Пермскую, Тюменскую, Свердловскую области, а также Башкирию. Это существенно расширит транспортную доступность черноморских курортов для наших граждан. Мы со своей стороны продолжим совместную работу с Минтрансом и с бизнесом, чтобы таких проектов из разных регионов России запускалось больше, в том числе в рамках нашей чартерной программы", — заключила она.