Отмечается, что прямые рейсы по маршруту Домодедово — Архангельск — Домодедово будут ежедневными.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика, ранее авиакомпания летала в Архангельск из Жуковского, но в 2020 году рейсы были приостановлены.