Ранее цена составляла 23 тыс. рублей в час. Таким образом, аэропорт снизил стоимость услуги за пользование авиакомпаний телетрапом на 22%.

Цена была скорректирована после антимонопольного разбирательства в отношении авиапредприятия. По его итогам Челябинское УФАС пришло к выводу, что АО злоупотребило доминирующим положением, установив монопольно высокую цену на телетрапы. Так, стоимость такой услуги в аэропорту Челябинска была одной из самых высоких в РФ — 23 тыс. рублей в час, то время как в других аэропортах цена варьировалась в диапазоне от 2 до 21 тыс. рублей в час.

Челябинское УФАС России предписало хозяйствующему субъекту установить экономически обоснованную цену на телетрапы.

"Антимонопольная служба проверяет исполнение предписания и изучает экономическую обоснованность новой цены", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, также за нарушение антимонопольного законодательства "Челябинское авиапредприятие" было оштрафовано на 333 тыс. рублей.

Аэропорт "Челябинск" находится под управлением "Новапорта" — одного из крупнейших российских холдингов, объединяющих региональные аэропорты. "Новапорт" принадлежит AEON Corporation Романа Троценко.