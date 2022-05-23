"Мы видим большое количество жителей, гостей, отдыхающих в парках, в кемпингах, санаториях, гостиницах на территории Подмосковья. Все парки в лесах и городские парки сегодня востребованы. Обращаю внимание, учитывая большой поток людей, там должна быть чистота, порядок, удобные сервисы, услуги и место для малого бизнеса", — сказал Воробьев на еженедельном совещании с министрами и главами округов региона.

Губернатор поручил директорам парков обеспечить необходимую инфраструктуру, чтобы жителям было комфортно, а также места для малого бизнеса.

Он добавил, что на данный момент в регионе насчитывается 118 мест отдыха у воды и 84 зоны для пикников.